10 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале после убийства трехлетнего ребенка будут судить его мать

В Челябинской области будут судить местную жительницу, трехлетнего сына которой ее муж облил кипятком. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении его в опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина проживала с двумя детьми 3 лет и 1 года. Она допускала жестокое обращение к детям, оставляла их дома без присмотра, не обеспечивала детей полноценным питанием, содержала квартиру в антисанитарном состоянии, распивала с супругом алкоголь. Ее трехлетний сын имел недобор в весе и отставал в физическом развитии, но женщина игнорировала медицинские указания о прохождении возрастной медицинской комиссии.

В мае текущего года пьяная женщина находилась в квартире, когда услышала крик сына. Она прошла на кухню, где увидела, что ее пьяный муж умышленно из чайника вылил кипяток на ребенка. Мальчик получил ожоги площадью около 23% поверхности тела.

Обвиняемая продолжила пить спиртное с мужем и не оказала ребенку помощь. В результате мальчик умер.

Уголовное дело в отношении супруга, обвиняемого в убийстве ребенка, расследуется следственными органами СУ СК.

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Теги: убийство, ребенок, суд,



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