10 Сентября 2021
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией и хочет встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией. "Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Белоруссии.

При этом Зеленский рассчитывает на встречу с российским коллегой и надеется, что разговор будет предметным.

На недавнем Восточном экономическом форуме Владимир Путин не исключил возможности нормализации отношений с Украиной и даже визита в Россию президента этой страны. Однако глава государства явно не видит в действующем украинском президенте возможного переговорщика и с Зеленским вести диалог не собирается.

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Теги: владимир зеленский, украина, война, владимир путин



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