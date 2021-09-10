Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией и хочет встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну с Россией. "Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда больше не будет дружеского отношения Украины к России и Белоруссии.

При этом Зеленский рассчитывает на встречу с российским коллегой и надеется, что разговор будет предметным.

На недавнем Восточном экономическом форуме Владимир Путин не исключил возможности нормализации отношений с Украиной и даже визита в Россию президента этой страны. Однако глава государства явно не видит в действующем украинском президенте возможного переговорщика и с Зеленским вести диалог не собирается.