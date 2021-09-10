В Екатеринбурге на "Бажова" с рельсов сошел трамвай. Движение остановлено

Сегодня утром в Екатеринбурге на остановке "Бажова" напротив штаба ЦВО с рельсов сошел трамвай, следующий по маршруту №13. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

По их словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако у вагона оторвало колесо, а асфальтовое покрытие и металлическое ограждение получило значительные повреждения. Также в ходе происшествия было повреждено два автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в диспетчерской Гортранса, на месте работают специалисты для оперативного устранения всех повреждений и восстановления движения по участку. Причины схода трамвайного вагона с рельсов на данный момент выясняются. Сколько по времени займет ремонт дороги также пока неизвестно.