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День памяти, Боинг, катастрофа-2008 (2017) | Фото: gorodperm.ru

В Перми почтят память пассажиров и экипажа разбившегося 13 лет назад "Boeing-737"

В Перми 14 сентября почтят память погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета "Boeing-737", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Панихида состоится в 5.00. Час памяти погибших в авиакатастрофе состоится с 12 до 13 часов. Траурные мероприятия пройдут на мемориальном комплексе на месте падения самолета, который расположен в Свердловском районе, подъезд со стороны улицы Васильева.

День памяти, Боинг, катастрофа-2008(2017)|Фото: gorodperm.ru

Напомним, около 5.10, 14 сентября 2008 г. рухнул заходивший на посадку в "Большое Савино" "Boeing-737-505" авиакомпании "Аэрофлот-Норд". На борту находились шесть членов экипажа и 82 пассажира. Все погибли. В результате 200 судебных экспертиз доказана вина в крушении командира судна Родиона Медведева. Причиной авиакатастрофы стали нарушения командиром правил управления и эксплуатации самолета. Второй пилот не имел практики управления данным судном с его характером и техническими неисправностями, что дало крен "Боинга" влево. Командир, не сориентировавшись в положении борта, резко отклонил штурвал влево, практически до упора. С учетом имевшегося крена самолет перевернулся на 360° через левое полукрыло. После он столкнулся с землей на участке перегона "Пермь-2 - Бахаревка", расположенного в черте Перми, после чего разрушился и частично сгорел.

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Теги: День памяти, траурные мероприятия, Boeing-737-505, Аэрофлот-Норд



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