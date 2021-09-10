10 Сентября 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2005) | Фото: www.kommersant.ru

Захвативший школу в Беслане террорист попросил пересмотреть приговор

Приговоренный к пожизненному заключению террорист Нурпаши Кулаев, участвовавший в захвате школы в Беслане, подал прошение о пересмотре приговора.

Как сообщил ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, прошение будет рассмотрено по закону в течение месяца.

Кулаев отбывает пожизненный срок в колонии в ЯНАО. Он единственный оставшийся в живых террорист из участвовавших в захвате бесланской школы 1 сентября 2004 года. В октябре 2007 года президиум Верховного суда РФ признал законным пожизненное заключение Нурпаши Кулаеву.

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Теги: Беслан, Нурпаши Кулаев, захват школы в Беслане



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