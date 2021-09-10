10 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется раньше, чем в Екатеринбурге

В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартует 13 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Глава города Владислав Пинаев уже подписал постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов на территории муниципального образования. К заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очередностью по зонам подключения приступят в ближайший понедельник.

Начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Павел Ивушкин заявил о стопроцентной готовности. По его данным, в настоящий момент в городе 2 тыс. 556 домов, подключенных к центральному теплоснабжению, и все они готовы к приему тепла.

А заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров сообщил об отсутствии проблем, связанных с отоплением социальных учреждений. В первую очередь оно будет подаваться в детские сады, школы, учреждения здравоохранения, дополнительного, среднего специального и высшего образования.

Напомним, что отопительный сезон в соседнем Екатеринбурге начнется на день позже - 14 сентября. Подключение будет проходить в два этапа. В мэрии обещают, что к концу месяца батареи станут горячими во всех домах.

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Теги: отопление, подключение, дома, Нижний Тагил



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