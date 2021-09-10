Нижневартовск - один из лидеров Югры по вводу жилья

В Нижневартовске по состоянию на 1 сентября введено в эксплуатацию 61 тыс. "квадратов" жилья. Муниципалитет является одним из лидеров в Югре. Об этом сообщили на заседании координационного Совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Его провела губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

По вводу жилья в эксплуатацию в числе лидеров также находятся Радужный, Урай, Сургутский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы. Глава региона напомнила руководителям муниципалитетов о персональной ответственности за реализацию проектов по строительству объектов, в первую очередь – социальных.

"Контролируйте ход строительства. Каждый объект имеет колоссальное значение для жителей региона, влияет на общественное настроение людей, оценку эффективности деятельности власти", - отметила Наталья Комарова.

Ход строительства также обсудили во время совещания, которое провёл заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

"Сейчас компанией "Нижневартовскстройдеталь" застраивается бывший поселок МЖК – здесь уже введено в эксплуатацию два дома, а также строится первый дом в квартале №40. На пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы один дом ввела компания "Вега". По плану, в этом году у нас должно быть введено в эксплуатацию 110 тыс. кв. м жилья", - рассказал Виктор Ситников.

Представители департамента строительства администрации Нижневартовска также сообщили, что сейчас разрабатывается проект застройки квартала "Прибрежный", где планируется продолжение Рябинового бульвара. Итоговый вариант будет представлен на обсуждение жителей.

Продолжается на территории муниципалитета и строительство дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" работы идут на улице Нововартовской (от улицы Героев Самотлора до улицы Летней). Общая протяженность участка составляет более 3 км. Работы разбиты на четыре этапа. Сейчас идут работы на первом этапе – от Героев Самотлора до улицы Фармана Салманова.

"Муниципальный контракт заключен с компанией "ВОРТ". Стоимость составляет около 250 млн руб. Подрядчик выполнил 78% работ от запланированных: произведена выторфовка, переустройство инженерных коммуникаций, прокладка дождевой канализации, установлено освещение и бордюры, подготовлено основание проезжей части. До 15 октября мероприятия должны быть выполнены в полном объёме", - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства г. Нижневартовска" Иван Силецкий.

По словам строителя, депутата тюменской облдумы Вячеслава Танкеева, Нижневартовск продолжает свое развитие на восток. Также он подчеркнул, что вместе с освоением территорий под жилищное строительство, необходимо не менее активно возводить объекты спортивного назначения, школы и детские сады.

"В новых микрорайонах, где проживает около 50 тыс. человек, остро стоит вопрос строительства зданий под образовательные организации. Сейчас, например, возводится школа в 25 микрорайоне. Сроки ввода её в эксплуатацию сдвигаются по объективным причинам – коррективы в планы подрядчика внесла пандемия. В любом случае, и в этом нет сомнений – компания "Автобан" доведёт строительство до конца и город получит новую, современную школу на 1,1 тыс. мест", - отметил Вячеслав Танкеев.

В департаменте строительства также отметили, что здания под новые образовательные организации проектируются с тем расчетом, что современная школа становится многофункциональным центром. В нем дети получают широкий спектр услуг во внеурочное время.