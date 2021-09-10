10 Сентября 2021
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Экономика В России За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено – Миллер

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании сообщил, что сегодня утром, в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток-2" было полностью завершено, говорится в сообщении газовой компании.
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Трубоукладочные работы завершились еще 6 сентября, тогда были сварены трубы второй нитки трубопровода. После этого были проведены стыковки секций газопровода, идущих из Германии и из Дании навстречу друг другу.

Теперь должны начаться пусконаладочные работы. Предполагается, что газопровод может быть сдан в эксплуатацию до конца 2021 года.

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Теги: газпром, северный поток-2, строительство, газопровод



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