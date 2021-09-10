Исследование защитных свойств бороды стало победителем Шнобелевской премии

Стали известны лауреаты Шнобелевской премии за 2021 год: приз вручается за сомнительные научные достижения. В этом году церемония проходила в онлайн-режиме, тем не менее, номинации остались теми же, всего вручено десять призов.

Так, приз в медицинской номинации получила группа исследователей из Германии, которая выяснила, что секс с оргазмом помогает избавиться от заложенности носа. В исследовании участвовали 18 пар, они сообщали об улучшении дыхания в течение 60 минут после оргазма.

Главную премию – премию мира – получили Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер из Университета штата Юта (США), которые обнаружили, что борода выполняет защитную, а не только эстетическую функцию на лице. Они использовали эпоксидную смолу, овечью кожу и флис, чтобы эмитировать кости черепа, кожу и бороду в эксперименте. Они отметили, что наличие бороды помогает во время ударов смягчить травмирование кожных покровов и челюстей.

Еще одно исследование – уже в области биологии – показало, что перевозка носорогов вверх ногами намного лучше для их самочувствия, чем на боку.

Победители в других номинациях занимались изучением бактерий на жвачках, прилипших к тротуару, методы борьбы с тараканами на подводных лодках, а также мурлыканье и шипение кошек.

Шнобелевская (Антинобелевская) премия (Ig Nobel Prize) — пародия на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Десять Шнобелевских премий вручаются в преддверии оглашения списка лауреатов настоящей Нобелевской премии, — "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом "Анналы невероятных исследований". Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.