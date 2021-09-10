10 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале заметно выросло число ДТП по вине неопытных водителей

На Среднем Урале существенно выросло число ДТП по вине неопытных водителей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела регистрационно-экзаменационной деятельности УГИБДД по Свердловской области Иван Малыгин.

По его данным, с начала этого года в регионе произошло 1 тыс. 831 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли 235 человек, еще 2 тыс. 314 человек получили травмы.

"Из этих ДТП по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, совершено 116. Это как водители, которые прошли подготовку и получили удостоверение в Свердловской области, так и из других субъектов. По сравнению с прошлым годом рост таких ДТП составил 23%. В этих происшествиях погибли восемь человек, в прошлом году за этот же период было пятеро погибших. 169 человек получили ранения различной степени тяжести. В прошлом году за аналогичный период пострадало 155 человек", - рассказал Малыгин.

Он отметил, что после вступления в силу с 1 апреля нового административного регламента по проведению экзамена доля тех кандидатов в водители, кто сдает его с первого раза, сократилась в два раза.

"Если до 1 апреля таких кандидатов было 19%, то после 1 апреля и на текущее время таких 10%", - уточнил представитель Госавтоинспекции.

автошкола вождение автодром(2008)|Фото: Накануне.ru

Ранее в ГИБДД отмечали, что причина кроется в самих курсантах и автошколах, которые их готовят. Однако на это возразил президент "Уральской ассоциации автомобильных школ" Георгий Коваленко.

"С 1 апреля, думаю, в подготовке мало что изменилось. Что касается теоретических дисциплин, они идут на том же уровне. Изменилось лишь то, что площадку соединили с городом. Сам уровень подготовки раньше был заточен на площадки", - сказал он.

Как сообщил председатель Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов, ему звонят курсанты, не сдавшие экзамен, и спрашивают, что нужно сделать, чтобы его сдать.

"Могу предположить, что каждая новая методика приводит все к большей потере обратной связи автошкол с курсантами и с ГИБДД. Автошколы сами не в полной мере понимают, что их курсанты сделали не так. Как и сами курсанты", - считает Ларионов.

Он вспомнил, что когда сам сдавал на права в 2007 году, то обратная связь существовала.

"Из тех нескольких десятков человек на курсе, которые не сдали, каждому могли сказать, что он сделал не так", - добавил глава Свердловского отделения комитета по защите прав автомобилистов.

Напомним, что Правительство уже готовит новые учебные программы для подготовки водителей. А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой в автошколах.

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Теги: ДТП, водители, ГИБДД, автошколы



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