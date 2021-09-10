Двух боевиков ликвидировали в ходе КТО в Дагестане

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Буйнакском районе Дагестана ликвидированы двое бандитов.

В машине боевиков обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на НАК. На месте перестрелки найдены автоматическое оружие и боеприпасы.

Режим КТО на отдельных участках Буйнакского района был введен с 04:55 10 сентября. В зоне действия режима проводится паспортный контроль и досмотр машин. Мероприятия проходят между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, передает Regnum.

В марте режим контртеррористической операции ввели в Советском районе Махачкалы, после того, как неизвестный оказал вооруженное сопротивление силовикам.