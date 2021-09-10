В Киеве прошел масштабный митинг оппозиции

Под Радой прошел масштабный митинг сторонников "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) - единственной партии, выступающей за русский язык, нормальные отношения с Россией, прекращение войны против Донбасса. По данным партии, в акции участвовали около 6 тысяч человек.

Митинг прошел вполне мирно. Никаких громких заявлений сделано не было. Звучали требования освободить арестованного Виктора Медведчука, прекратить преследовать неугодных СМИ, начать выполнять Минские договоренности.

"Сегодня Украина превратилась в колыбель фашизма, проклятого всем миром. Украина, чей вклад в борьбу с фашизмом был неоценим, Украина, которая рождала Героев Советского Союза. Сегодня неофашисты имеют возможность беспрепятственно маршировать в городе-герое Киеве", - заявил с трибуны депутат Рады Илья Кива.

Заблокированное на Украине издание "Страна" считает, что противостояние ОПЗЖ и "слуг народа" становится все более жестким из-за измены "слугами" своим обещаниям. И в новом политическом сезоне будут другие акции протеста.