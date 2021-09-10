Аэропорт Шереметьево изменил схему взлетов и посадок

Столичный аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. Жители прилегающих районов Москвы и общественники считают, что это "победа здравого смысла", так как раньше самолеты садились и взлетали прямо над жильем, мешая гражданам жить "бесконечным авиашумом". Люди жаловались во множество инстанций, в том числе Росавиацию и Роспотребнадзор.

В Росавиации заявили, что изменение схемы заходов не связано с жалобами граждан, но является откликом на пожелания авиакомпаний, пишет "Коммерсант". Также в ведомстве анонсировали изменения более сотни схем в других аэропортах европейской части страны.

В декабре 2020 года аэропорт Шереметьево изменил трассировки взлета воздушных судов, которыми пользовался 60 лет, и установил новые, проходящие над густонаселенными районами к югу от аэропорта. Инициативная группа жителей Подмосковья направила в связи с этим запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Госдуму.

В Росавиации в ответ заверяли, что схемы маршрутов вылета, прибытия и захода на посадку разработаны в строгом соответствии с действующими правилами, при этом "полное исключение шумового воздействия без установления значительных ограничений на деятельность аэродрома невозможно".