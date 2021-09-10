В Якутии вновь растет число лесных пожаров, огонь подошел к селу Кюбяинде

В Якутии выросло число лесных пожаров. Так, 10 сентября насчитали 49 возгораний, днем ранее — 39.

Четыре возгорания за сутки потушили и столько же — локализовали. В борьбе с огнем участвуют 304 человека и 34 единицы техники, сообщили в оперативном штабе республики.

Огонь угрожает как минимум одному населенному пункту. Как передает Regnum, лесной пожар приблизился к селу Кюбяинде Вилюйского района. Возгорание находится на расстояние более 5 км от населенного пункта. Возле села расширяют минерализованную полосу. Задействована авиация.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось. Было решено уменьшить количество человек, задействованных в борьбе с огнем.

В МЧС также заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. По данным ведомства, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.

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