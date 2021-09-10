"Зеленский на крючке". На Украине обсуждают репортаж CNN о провокации Киева и ЦРУ с задержанием 33 россиян

На Украине обсуждают, чтó означает выход на CNN передачи о прошлогоднем скандале, когда 33 россиянина были задержаны в Белоруссии с помощью ЦРУ. Большинство сходятся во мнении, что это метка Владимиру Зеленскому, что он "на крючке".

CNN называет случившееся "тщательно продуманной разведывательной операцией Украины с ведома и при вероятной поддержке США". В фильме говорится, что "вагнеровцев" заманивали в Белоруссию, обещая работу на территории Венесуэлы, а затем планировали посадить на самолет, который летел на Украину. Там их должны были арестовать и показательно судить. Но поначалу Александр Лукашенко, у которого на носу были президентские выборы, воспринял их как боевиков, которые собираются его свергнуть, и задержал. Однако вскоре, разобравшись что к чему, Россия и Белоруссия уладили конфликт.

Напомним, на Украине тогда обвинили Петра Порошенко и Зеленского в срыве операции. Первого - что специально сорвал операцию, чтобы обвинить Зеленского. Второго - что провалил ее, не сумев довести до конца.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что CNN отработала повестку Кремля.

"Когда ранее официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж?" - сказал он.

Депутат Рады и экс-спикер МИД Украины Олег Волошин уверен, что показанное в фильме - правда. О причастности западных спецслужб говорили давно.

"Только такой гений, как Подоляк, решил сделать из лежащих на поверхности простых мотивов Лубянки пошуметь вывод о сговоре чекистов с CNN. Какой хозяин на Банковой, такие и холопы", - написал он.

Депутат от партии Порошенко Алексей Гончаренко снова, как и год назад, обвинил Зеленского в сокрытии информации, кто сорвал операцию.

Показательно, что когда депутат Рады Гео Лерос начал говорить с трибуны о том, кто сорвал операцию: Зеленский или его секретарша, - его силой оттащили от трибуны.

Политолог Андрей Головачев напомнил, что CNN - это рупор Демократической партии. И выход фильма означает недовольство Вашингтона Зеленским. Ему придется серьезно потрудиться, чтобы получить ярлык на второй срок. Более того, его преемник может довести это дело до конца, и тогда последствия для Зеленского могут наступить самые печальные. То есть "дело вагнеровцев" - это крючок, на который подвесили Зеленского.

Политолог Руслан Бортник считает примерно так же. Он добавляет, что репортаж направлен не только на Зеленского, но и на его окружение. Чтобы они принимали только "правильные" решения, выгодные США.