Байден ввел обязательную вакцинацию для чиновников и еще 100 млн американцев

Джо Байден ввел новые правила вакцинации для федеральных чиновников и работников крупных компаний, а также для медицинского персонала. Речь идет о введении обязательной вакцинации, которая может охватить около 100 млн американцев – почти двух третей всех работающих граждан страны, передает CNN.

"Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ стоил нам многого", - отчитал президент американцев, которые все еще не сделали прививку. Он сказал, что вакцинированная Америка все больше "разочаровывается" из-за 80 млн человек, не сделавших прививок и подпитывающих распространение вируса. При этом президент признал, что и новые шаги не дадут быстрого результата.

Новые правила требуют вакцинировать сотрудников всех предприятий, у которых штат превышает 100 человек. Работники должны будут или привиться от коронавируса, или сдавать тест на COVID-19 раз в неделю. За несоблюдение правил компании будут караться серьезными штрафами. По подсчетам СМИ, только в одной почтовой службе США работают более 640 тыс. человек, и эта компания попадает под новые правила.

Также обязательная вакцинация вводится для всех государственных служащих. Причем они уже не смогут отказаться от прививки в пользу еженедельных тестов. Также вакцинироваться обязаны работники подрядчиков, сотрудничающих с федеральными ведомствами.

Также планируется полностью вакцинировать 17 млн медработников-бюджетников.

Примечательно, что решение администрации президента может быть обжаловано в суде.