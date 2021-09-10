В Екатеринбурге наказали лжегазовиков за вымогательство и хищение денег у пенсионеров

Преступная группа газовиков из Екатеринбурга отправилась в колонию за хищение у пенсионеров около 1,5 млн рублей. С января 2018 года по февраль 2020 злоумышленники ходили по квартирам своих жертв продавая оборудование по завышенной цене и похищая деньги. При этом все участники группы ранее занимались установкой бытового газового оборудования и электромонтажными работами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, организатор группы, ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель, за время своей деятельности уже сформировал список пожилых жителей города, в котором были указаны не только адреса и имена, но также даты получения пенсий жильцов и личные сведения об их характерах.

Далее следовала отработанная схема: под предлогом проверки газового оборудования, злоумышленники проникали в квартиры пенсионеров, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Естественно, в какой-то момент выяснялось, что жильцу необходимо приобрести детектор утечки газа или реле контроля напряжения в электросети. В случае отказа, мошенники грозили штрафными санкциями, из-за чего пенсионеры приобретали оборудование по цене, в несколько раз превышающей рыночную.

Более того, замечая откуда их жертвы достают сбережения, лжегазовики отвлекали пенсионеров, пока другие члены преступной группы похищали их деньги. Действиями недобросовестных граждан был причинен вред 23 жителям Екатеринбурга и Свердловской области на сумму в 1 млн 438 тыс. руб.



В отношении обвиняемых Следственной частью УМВД России по Екатеринбургу было расследовано уголовное дело по трем статьям - ч. 3 и 4 ст. 158 (кража), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст.161 УК РФ(грабеж). Верх-Исетский районный суд города назначил подсудимым от 6 до 11 лет лишения свободы. Двое участников группы будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, еще один – в колонии строгого режима, а четвертый – в колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

