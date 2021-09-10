10 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Вице-председатель КНР Си Цзиньпин и вице-президент США Джо Байден обмениваются футболками в Лос-Анджелесе,2012 г. (2020) | Фото: china.com.cn

Си Цзиньпин напомнил Байдену о трудностях, возникающих из-за политики США

Си Цзиньпин выразил соболезнования Джо Байдену и американскому народу в связи с жертвами и материальным ущербом, причиненными ураганом Ада во многих частях США, но затем напомнил также о том, что политика, проводимая Соединёнными Штатами, вызвала серьезные трудности в китайско-американских отношениях и не отвечает коренным интересам всех стран мира.

По мнению Си Цзиньпина, Китай сейчас — это крупнейшая развивающаяся, а США — крупнейшая развитая страна. От их отношений зависит будущее и судьба мира.

"Сотрудничество принесет пользу обеим странам и миру; китайско-американская конфронтация принесет бедствия обеим странам и миру. Китайско-американские отношения — это не вопрос с несколькими вариантами ответа, нужно ли делать хорошую работу, а вопрос о том, как делать хорошую работу, на который необходимо ответить", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, председатель КНР рассказал о готовности страны следовать пути зеленого и низкоуглеродного развития и брать на себя международные обязательства в соответствии с местными условиями.

Байден, со своей стороны, заверил Си Цзиньпина в том, что США не собираются пересматривать политику "Одного Китая". Кроме того, руководители двух стран договорились не допускать перерастания конкуренции в конфронтацию.

Напомним, накануне этого телефонного разговора появилась информация о возможном проведении новой встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Однако вскоре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет".

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Теги: Си, Байден, Китай, США



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