10 Сентября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Завод по производству средств индивидуальной защиты, Сургут (2021) | Фото: Накануне.RU

Сургутский завод по производству средств индивидуальной защиты делает миллион масок в месяц

В Сургуте работает завод по производству средств индивидуальной защиты. На предприятии площадью  800 "квадратов" делают маски, которые поставляют в больницы Лангепаса и Пыть-Яха, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На предприятии делают маски, бахилы, шапочки. В павильоне стоит станок, сделанный в Челябинске (ЧЗСО). Он стоит 4 млн руб., с учётом дополнений - компрессора, например - 6 млн. Весь кредит, на который, например, сделан ремонт здании завода, - 65 млн руб. Он взят на два года под 1% годовых.

Завод по производству средств индивидуальной защиты, Сургут(2021)|Фото: Накануне.RU

Площадь предприятия - 800 "квадратов". Когда в сентябре прошлого года было запущено производство, руководство предприятия сразу вышло на отечественных поставщиков материалов. Один из контрактов завод заключил со "Сберкомом". Речь шла о 85 тыс. халатов и 1 млн масок. 

Завод по производству средств индивидуальной защиты, Сургут(2021)|Фото: Накануне.RU

География поставок - Сургут, Лангепас, Пыть-Ях, Мегион. Мощность станка - миллион масок в месяц, за сутки сейчас делают 6 тыс. масок. За смену - 50 халатов, при повышенном спросе - до 200. С учётом работающего в Ханты-Мансийском районе аналогичном предприятии потребности округа в СИЗах перекрыты, уточнили на предприятии. Рынок насыщен.

Завод по производству средств индивидуальной защиты, Сургут(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: завод сиз, маски



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