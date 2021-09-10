10 Сентября 2021
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Лысьва-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Путин присвоил звание Города трудовой доблести Лысьве

Городу Лысьва присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Инициативу поддержали свыше сотни тысяч жителей жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее постановление было отдано президентом России Владимиром Путиным во время заседания оргкомитета "Победа", которое прошло накануне.

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении городу этого звания, проводятся праздничные салюты 1 Мая, в День Победы, а также в День города

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Теги: город трудовой доблести, лысьва, Путин



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