Путин присвоил звание Города трудовой доблести Лысьве

Городу Лысьва присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Инициативу поддержали свыше сотни тысяч жителей жителей региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее постановление было отдано президентом России Владимиром Путиным во время заседания оргкомитета "Победа", которое прошло накануне.

В городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении городу этого звания, проводятся праздничные салюты 1 Мая, в День Победы, а также в День города