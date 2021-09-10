Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" способствуют развитию школ в малых населенных пунктах Среднего Урала

Энергетики производственного отделения Артемовские электрические сети филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению для выдачи дополнительной мощности средней общеобразовательной школе №14 поселка Красногвардейский Артемовского городского округа.

Социально значимому объекту увеличена мощность до 180 кВт и обеспечена вторая категория надежности электроснабжения. В рамках проекта специалисты ввели в работу трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА, построили участки линий 10 и 0,4 кВ общей протяженностью 300 метров, установили более 10 опор. Кроме этого энергетики осуществили модернизацию действующей питающей линии 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. Работы были выполнены с применением самонесущего изолированного провода, который является оптимальным безопасным решением для использования в системе электроснабжения образовательного учреждения. Энергетики установили современные измерительные комплексы с возможностью передачи данных посредством GSM-модуля данных в существующую систему учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных.

После капитального ремонта учебное заведение оснащено новыми современными кабинетами. В помощь учителям в каждом кабинете установлены компьютеры и высокоскоростной интернет. Уроки физики, химии, технологии будут преподаваться в специализированных кабинетах, в которых есть современная техника и цифровые пособия. В школе действует современный спортивный зал и стадион с вечерней подсветкой.

Улучшились после реконструкции условия питания детей. Пищеблок оборудован новыми мощными плитами, печами, стерилизаторами, моечными машинами. Преобразилась и пришкольная территория, где появилась новая зеленая зона и детская игровая площадка.

Средняя общеобразовательная школа № 14 является единственным детским учебным заведением на территории поселка Красногвардейский. В этом году более 50 первоклассников сели за парты в отремонтированных классах, всего же поселковую школу посещает порядка 400 учеников. Поселок Красногвардейский находится в 160 км от столицы Среднего Урала, общая численность населения составляет более 5 тыс. человек.