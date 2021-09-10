10 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
парк птиц Таганай, страусы, (2016) | Фото: Накануне.RU

Челябинский зоопарк частично закрыли на карантин из-за птичьего гриппа

В зоопарке Челябинска ограничили доступ к детскому контактному зоопарку и экспозициям со страусами и "Хищные птицы".

В пресс-службе зоопарка Накануне.RU рассказали, что в начале сентября на открытом карьере, расположенном на территории парка динозавров "Затерянный мир" пали два гуся и два лебедя-шипуна. Результаты исследований показали наличие вируса птичьего гриппа.

"Территория парка динозавров "Затерянный мир" открытая, а значит на местных карьерах спокойно перемещаются дикие водоплавающие птицы. Вероятнее всего, от таких птиц и произошло заражение гусей и лебедей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент разработан план мероприятий по ликвидации и распространению очага птичьего гриппа. Парк динозавров закрыт на карантин, проведена дезинфекция. Птица переведена в закрытые помещения, изолирована и находится под контролем специалистов.

На территории зоопарка по результатам анализов случаев вируса птичьего гриппа нет.

Напомним, в августе в поселке Худайбердинский Аргаяшского района ввели карантин по птичьему гриппу. Эпизоотическим очагом определена территория крестьянского фермерского хозяйства. На этой неделе карантин по птичьему гриппу ввели в деревне Каинкуль Кунашакского района.

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Теги: птичий грипп, птица, карантин. зоопарк,



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