Матвиенко отметила успехи Воронежской области по части вовлечения бизнеса в социальные проекты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на IV Форуме социальных инноваций регионов, отметила успехи Воронежской области по части вовлечения бизнеса в социальные проекты.

"Расширяются масштабы социального бизнеса, что очень радует. В России насчитывается порядка 6 тысяч зарегистрированных социальных предпринимателей. Хорошую динамику показывает Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская область и Воронежская область", — сказала Матвиенко.

На форуме, проходящем в Москве при поддержке Совфеда, работает делегация чиновников Воронежской области, которую возглавляет заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Губернатор Александр Гусев поручил Логвинову выступить с докладом о перспективах развития сельских территорий в регионе.

Отметим, что половина населения Воронежской области проживает в сельской местности и вовлечена в работу агропромышленного комплекса. Стратегия социально-экономического развития региона до 2035 года особое внимание уделяет формированию точек роста экономики и повышению качества жизни как раз на базе сельских населенных пунктов и агломераций. Регион обеспечивает 4% всей продукции сельского хозяйств в России. Это делает сферу АПК привлекательной для инвесторов, два года подряд выводя Воронежскую область в лидеры по объему вложений в сельское хозяйство. Для принятие взвешенных решений и согласования действий муниципалитетов и областных властей в реализации мероприятий по развитию сельских территорий,при департаменте аграрной политики создан проектный офис.

Власти региона активно финансируют инфраструктурные проекты в сфере АПК - за минувшие пять лет правительством Воронежской области 47,5 млрд руб. бюджетных инвестиций вложено в строительство социальных и инфраструктурных проектов. Принята и действует областная адресная инвестпрограмма, направленная на создание и обновление инфраструктурных объектов, отраслевые госпрограммы, региональная программа капремонта объектов социальной сферы. Областью финансируется строительство и ремонт сельских дорог - более 5 млрд руб. в 2020-21 годах и по 2,8 млрд ежегодно, начиная с 2022 года.

Воронежская область активно участвует в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", начиная с разработки самой программы и до реализации текущих мероприятий. В прошлом году с привлечением средств федерального бюджета по госпрограмме удалось реализовать проекты на 1,5 млрд руб ,из которых федеральная казна выделила 1,2 млрд. Построено около 80 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, таких, как стадион, канализационный коллектор, современный дом культуры. Выполнено благоустройство более 50 объектов, оплачена 1,1 тыс. договоров на обучение и прохождение практики, улучшены жилищные условия сотни семей. Госпрограмма подразумевает партнерство с бизнесом, поэтому предприятия Воронежской области выступают партнерами региональных властей. Например крупнейшее свиноводческое предприятие региона "Агроэко" выступило с софинансированием в реализации инфраструктурных проектов в Таловском районе, где базируются мощности свинокомплекса.

Другим крупным проектом стала застройка "Эко-деревни" в Бобровском районе. Инициатива реализуется при поддержке Минсельхоза - площадь более 100 га застраивается одноэтажными домами, которые будут предоставлены работникам сельхозпредприятий по договору найма. В поселке будет садик, школа, стадион, парк аттракционов, магазины и многое другое. Первые новоселы въедут в "Эко-деревню" уже до конца года.

Сейчас Минсельхоз России рассматривает еще одну заявку Воронежской области, которая предполагает освоение 5,5 млрд руб в трехлетний период.