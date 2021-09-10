Глава Запорожья обвинил Россию в проваленном курортном сезоне

Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что курортный сезон был провален в регионе из-за Крымского моста - он стал причиной миграции больших медуз из Черного моря в Азовское.

По его словам, "нашествие" медуз связано с быстрым повышением уровня солености воды в Азовском море. Цифр он не привел, но экологи будто бы отмечают, что несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий, в частности из Дона. В прошлом году сообщалось о том, что Дон и Кубань сильно обмелели.

Старух уверен, что это связано с забором воды из рек для полива. Но он был и раньше. А вот как Крымский мост привел к миграции медуз, неясно: по идее, он должен препятствовать, а не способствовать этому.

Глава Запорожской ОГА предлагает подсчитать ущерб от провального курортного сезона и подать в суд на Россию.

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