10 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
Идлиб, Сирия (2020) | Фото: anfrussian.com

Российский военный погиб при подрыве бронемашины в Сирии

Военнослужащий ВС РФ погиб при подрыве бронемашины в провинции Хомс в Сирии.

По данным Минобороны, 9 сентября во время прохождения гуманитарной колонны взорвалось установленное на обочине дороги взрывное устройство.

Российский военный получил тяжелые ранения, от которых позже скончался. Подчеркивается, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пишет Regnum.

В июне российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасака. Еще трое получили ранения. Бронеавтомобиль российской военной полиции осуществлял проверку маршрута патрулирования.

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Теги: сирия, хомс, подрыв бронемашины, российский военный



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