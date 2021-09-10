90% УК Екатеринбурга готовы к отопительному сезону

Уже вчера компания "ЭнергосбыТ Плюс" предоставила администрации Екатеринбурга сведения о 80-90% управляющих компаниях, готовых к отопительному сезону. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Исключением, по его словам, являются некоторые ТСЖ и потребители нежилых зданий.

"Вчера общались с представителями сбыта. Они назвали цифру того, кто из потребителей пришел к ним за оформлением актов готовности. Вчера мы смотрели, сбыт докладывал, что там от 80 до 90% готовы. Есть проблемы по документам с ТСЖ – мы заставляем их вовремя подносить, есть прочие потребители – нежилые здания. Остальные за эти дни донесут документы и акты будут готовы", - заверил заместитель мэра.

По его словам, ранний релиз "ЭнергосбыТ Плюс" о 40% готовности был всего лишь отчетом о нынешнем положении дел, однако к 15 сентября уже все потребители должны получить паспорта готовности. Гейко заявил, что даже с недобросовестными УК и теми, кто был объявлен банкротами, также проведена работа: оперативно проведены голосования и выбраны новые управляющие компании.

"В летний период с УК огромная работа была проведена администрациями районов и города. Ими сейчас занимается прокуратура города. Но, тем не менее, известные нам компании "ГЭС", "Лазурит", по которым, в том числе, и двойные квитанции шли, есть банкроты - "Родонит": все проблемы мы знали и к 15 сентября подошли уже с решением этих проблем. Дальше ими будут заниматься надзорные органы. Это уже не влияет на отопительный сезон", - заявил замглавы города.

Он также заверил екатеринбуржцев, что 1 октября во всех домах мегаполиса уже должно быть тепло. В противном случае, жильцам нужно обратиться, в первую очередь, в свои УК или ТСЖ. Также можно позвонить в центральную диспетчерскую службу по номеру 005, в управление жилищно-коммунального хозяйства или в администрацию района.