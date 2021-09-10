90% УК Екатеринбурга готовы к отопительному сезону

10 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

90% УК Екатеринбурга готовы к отопительному сезону

Уже вчера компания "ЭнергосбыТ Плюс" предоставила администрации Екатеринбурга сведения о 80-90% управляющих компаниях, готовых к отопительному сезону. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Исключением, по его словам, являются некоторые ТСЖ и потребители нежилых зданий.

"Вчера общались с представителями сбыта. Они назвали цифру того, кто из потребителей пришел к ним за оформлением актов готовности. Вчера мы смотрели, сбыт докладывал, что там от 80 до 90% готовы. Есть проблемы по документам с ТСЖ – мы заставляем их вовремя подносить, есть прочие потребители – нежилые здания. Остальные за эти дни донесут документы и акты будут готовы", - заверил заместитель мэра.

По его словам, ранний релиз "ЭнергосбыТ Плюс" о 40% готовности был всего лишь отчетом о нынешнем положении дел, однако к 15 сентября уже все потребители должны получить паспорта готовности. Гейко заявил, что даже с недобросовестными УК и теми, кто был объявлен банкротами, также проведена работа: оперативно проведены голосования и выбраны новые управляющие компании.

"В летний период с УК огромная работа была проведена администрациями районов и города. Ими сейчас занимается прокуратура города. Но, тем не менее, известные нам компании "ГЭС", "Лазурит", по которым, в том числе, и двойные квитанции шли, есть банкроты - "Родонит": все проблемы мы знали и к 15 сентября подошли уже с решением этих проблем. Дальше ими будут заниматься надзорные органы. Это уже не влияет на отопительный сезон", - заявил замглавы города.

Он также заверил екатеринбуржцев, что 1 октября во всех домах мегаполиса уже должно быть тепло. В противном случае, жильцам нужно обратиться, в первую очередь, в свои УК или ТСЖ. Также можно позвонить в центральную диспетчерскую службу по номеру 005, в управление жилищно-коммунального хозяйства или в администрацию района.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Гейков, замглавы, Екатеринбург, отопительный сезон, УК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети