В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления после трагедии в Ногинске, сообщает РИА Новости.

Чтобы избежать повторения инцидента, парламентарий просит рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.

Напомним, взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Под завалами спасатели нашли семь тел погибших, среди которых были также двое детей. Из 22 пострадавших четверо также являются детьми, шестеро госпитализированы.