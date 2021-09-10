В Москве началось прощение с главой МЧС России Евгением Зиничевым

В Москве началось прощение с погибшим главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Церемония проходит в здании НЦУКС МЧС России на ул. Ватутина. Похоронят Зиничева в Санкт-Петербурге на Северном кладбище, рядом с родителями.

Ожидается, что проститься с министром приедет президент России Владимир Путин, которого с Зиничевым связывала многолетняя дружба.

"Более тысячи официальных писем и телеграмм поступило в МЧС России в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, - говорится в сообщении министерства. - В своих сообщениях соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Николаевича выразили президент России Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели РФ, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств и многие другие.

Много теплых слов, признаний и благодарности в присланных письмах звучат в адрес Евгения Зиничева. В своих телеграммах граждане отмечают его высокий уровень профессионализма, преданность долгу, готовность прийти на помощь попавшим в беду".

В пресс-службе МЧС добавили, что "во всех регионах страны пожарные и спасатели несут цветы ко входам главных управлений МЧС России, где установлена мемориальная доска министра".

Зиничев погиб 8 сентября недалеко от Норильска, вместе с ним погиб кинорежиссер Александр Мельник. Они сорвались с обрыва у водопада. По официальной версии, министр пытался помочь упавшему Мельнику, но разбился о каменный выступ. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. Также в СМИ звучала версия о том, что погибшие упали одновременно, но в Кремле считают, что это "кощунственное предположение".