10 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2012) | Фото:

"Нашел источник финансирования": Шеремет заявил, что ТАУ закрыто не будет

Знаменитые новости "Девять с половиной" продолжат выходить на Среднем Урале. Об этом сообщил создатель и ведущий программы Иннокентий Шеремет.

В середине августа Шеремет объявил, что принял решение о закрытии "Телевизионного Агентства Урала" и новостей "Девять с половиной". По его словам, "деньги закончились бесповоротно и взять их уже больше негде". Журналист даже называл день, когда выйдет последний выпуск его программы - 13 сентября.

Однако ситуация изменилась. Как написал Иннокентий на своей странице в Facebook, ТАУ закрыто не будут.

"Новости "Девять с половиной" не закрываются. Ни 13 сентября, ни 13 октября, надеюсь", - сообщил он.

Иннокентий Шеремет(2018)|Фото: Накануне.RU

В ТАУ рассказали, что Шеремет "нашел источник финансирования, да не один". Но что это за источники, в агентстве не уточнили. Сам руководитель заявил, что нашлись "одни местные, другие московские добрые люди, которые нам стали помогать".

"Это уважаемые люди, уважаемые структуры. Но я не готов их назвать, потому что они против", - отметил Иннокентий Шеремет.

Напомним, что телеведущий намерен принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре этого года.

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Теги: Шеремет, ТАУ, Девять с половиной, финансирование



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