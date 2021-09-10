10 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Реанимация, скорая помощь, пожар, пострадавшие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Свердловской области в двух ДТП погибли двое, один пострадал

В Свердловской области ведется следствие по факту двух автоаварий, в которых погибли люди.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по региону, первое ДТП произошло 9 сентября около 20:30 в Рефтинском городском округе на 1 км автодороги Ново-окунево – п. Рефтинский. Водитель "Киа Спектра" наехал на двух женщин 1974 годов рождения. В результате аварии одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали с переломами плеча и голени. У пострадавшей отмечены признаки алкогольного опьянения.

Вторая авария случилась около 21 часа в Нижнем Тагиле по улице Береговая – Ударная. 21- летний водитель "Киа Спектра" наехал на 81-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

В обоих случаях водители были трезвы. По фактам ДТП ведется следствие

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Теги: ДТП, авария



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