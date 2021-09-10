В Кремле заявили о риске вмешательства в выборы

Риски вмешательства в выборы депутатов Госдумы существуют.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в стране отлажен механизм их хеджирования. "А риски эти есть, действительно. Это надо четко осознавать",— сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что никто не ограничивает работу СМИ в период выборов — как иностранных, так и тех, которые признаны иноагентами, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что готовы начать экспертное обсуждение предложений СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.