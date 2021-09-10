10 Сентября 2021
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Политика В России
Кремль (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кремле заявили о риске вмешательства в выборы

Риски вмешательства в выборы депутатов Госдумы существуют.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в стране отлажен механизм их хеджирования. "А риски эти есть, действительно. Это надо четко осознавать",— сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что никто не ограничивает работу СМИ в период выборов — как иностранных, так и тех, которые признаны иноагентами, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что готовы начать экспертное обсуждение предложений СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.

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Теги: выборы, госдума, вмешательство в выборы



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