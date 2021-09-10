10 Сентября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

Экспорт алюминия из РФ вырос в 10 раз за месяц до введения пошлин

Объем экспорта необработанного алюминия из России в июле вырос почти в десять раз в денежном и в девять раз в натуральном выражении.

Как сообщили Накануне.RU в Федеральной таможенной службе, всего было вывезено 3 млн тонн на $7,4 млрд, тогда как за прошлый год было экспортировано 2,7 млн тонн на $4,2 млрд.

В январе — июле экспорт составил 4,6 млн тонн на $10,3 млрд. Показатель вырос на 238% в натуральном и на 461% в денежном выражении.

Как сообщалось, компания "Русал" в июле подала декларацию на экспорт 1,2 млн т необработанного алюминия и 1,5 млн т алюминиевых сплавов до начала 2022 года по упрощенной процедуре. Это около 70% объема годового производства компании и почти весь годовой объем экспорта. "Русал" хотел успеть провести декларацию до 1 августа.

Напомним, в России с 1 августа по 31 декабря действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

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Теги: алюминий, пошлины



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Ранее 09.09.2021 13:17 Мск "Русал" хотел оформить экспорт годового объема алюминия до введения пошлин - СМИ


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