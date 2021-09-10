Мосгоризбирком отказался от сервиса блокировки двойного голосования

Мосгоризбирком не будет использовать на думских выборах новый сервис по предотвращению двойного голосования.

Как сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, система изначально носила рекомендательный характер. Кроме того, отсутствует время для обучения членов участковых избирательных комиссий.

Реут отметил, что для проверки каждого избирателя нужно вводить около 18 параметров, что предусмотрено сервисом, сообщает РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты постоянно защищают систему электронного голосования от хакеров, но она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система.