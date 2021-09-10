10 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР
Заброшенный &quot;Буран&quot; (2021) | Фото: aftershock.news

Казахстанский министр намерен отсудить "Бураны" у бизнесмена

Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин сообщил, что планирует вернуть оба советские космические корабли в государственную собственность.

Обращаясь к предпринимателю Даурену Мусе, министр на своей странице в Facebook написал, что тот приобрел долю в компании АО "РКК "Байкону" в результате трех сделок, две из которых суд признал незаконными. "Законность третьей сделки мы также намерены оспорить", — отметил Мусин.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор казахстанской частной РКК "Байконур" Даурен Муса поспорили в Facebook о принадлежности второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран".

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Теги: Казахстан, Буран, космос



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Ранее 09.09.2021 15:41 Мск Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать "Буран" России


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