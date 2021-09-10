Египет отчитался о двоенном росте российских туристов

Летом в Египте удвоилось число российских туристов по сравнению с началом 2021 года.

Как заявил министр туризма и древностей этой страны Халед аль-Анани, в ближайшее время не исключено увеличение количества рейсов из России. Сегодня есть разрешение на полеты на курорты из 40 российских городов, сообщает ТАСС.

Россия в июле сняла запрет на полеты на курорты Египта после перерыва, который продолжался пять лет.

Ранее российская авиакомпания S7 в октябре начнет полеты на египетские курорты.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю в Шарм-эш-Шейх и раз в неделю в Хургаду.