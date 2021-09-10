10 Сентября 2021
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Общество В России
Александр Шестун (2018) | Фото: livejournal.com/qkempek

Адвокат: cуд признал Шестуна склонным к побегу

Бежецкий межрайонный суд Тверской области отклонил жалобу осужденного за коррупцию бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на решение поставить его на учет как склонного к побегу.

Как сообщил его адвокат экс-чиновника Алексей Барановский, несмотря на отсутствие свидетелей и полноценных доказательств, "правосудие решило, что Шестун готовится к побегу".

Ранее следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту заявления Александра Шестуна об избиении сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в Торжке.

В декабре Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строго режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья по делу о коррупции. Также судья назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей. Он на восемь лет лишен права занимать должности на службе в органах власти.

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Теги: Шестун, суд



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