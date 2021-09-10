Рябков высказался о возможном размещении оружия в космосе со стороны США

Если Вашингтон первым разместит оружие в космосе, ответственность за возможные тяжкие последствия целиком лягут на американские власти.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва на протяжении долгого времени выступала за недопущение гонки вооружений в космосе. По словам дипломата, отметил, Россия не станет первой страной, разместившей там вооружения.

Как отметил замминистра, США и союзники пытаются сузить влияние РФ на международной арене, указывая на злонамеренные действия Москвы. Как отмечает Рябков, "делается это по сугубо политическим мотивам, и ничего общего с задачей укрепления международной безопасности не имеет", сообщает "Коммерсант".

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, который бы запрещал размещать в космосе любые виды вооружений.