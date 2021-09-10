Samsung: в России набирают популярность складные телефоны

Продажи новых складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 3 и сZ Flip 3 в России превысили показатели Fold 2.

Речь идет о предзаказе, говорится в сообщении компании. Популярность новых моделей гаджетов оказалась сопоставима с флагманской Galaxy Note 20. Таким образом, новые складные смартфоны по популярности идентичны моделям массового сегмента.

В России число предзаказов в первые дни после презентации новых моделей Galaxy Z выросло в пять раз по сравнению с моделью Fold 2. На Fold 3 пришлось 70% предзаказов.

Ранее пользователи некоторых моделей самортфонов Samsung (например, A-серии и Galaxy Note 20 Ultra) начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы на устройствах появляются приложения "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", которые нельзя удалить.