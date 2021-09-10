10 Сентября 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белоруссия получит от России кредиты до $640 млн

Россия с сентября текущего года до конца 2022 года выдаст Минску кредиты на $630–640 млн.

Как заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, в настоящее время данным вопросом занимаются правительства двух стран. "Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630 млн примерно, около $630 млн, $640 млн, может быть", — сказал российский президент.

В свою очередь президент республики сообщил, что пока не планирует обращаться к Москве за новыми кредитами, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в июне Белоруссия получила $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, сообщает Минфин России.

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Теги: Белоруссия, кредиты, Лукашенко, Путин



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Ранее 02.06.2021 16:10 Мск Белоруссия получила $500 млн второго транша госкредита РФ


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