В девяти районах Кубани проведут работы по расчистке рек. Деньги выделят из регионального бюджета.

Мероприятия по расчистке русел рек выполнят в рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций в девяти районах Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом стало известно в ходе совещания по защите жителей и территорий от ЧС, которое провел первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

"Экстремальные осадки июля и августа стали серьезным испытанием на прочность и эффективность всей системы предупреждения и ликвидации ЧС. И сегодня мы можем с полным правом говорить, что она справилась достойно. Самое важное, удалось избежать серьезных разрушений. Оперативно и четко отработали аварийно-спасательные службы и большинство муниципальных образований. Но беспрецедентная по объему осадков стихия вскрыла и многие проблемы", – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Он отметил, что ряд территорий Краснодарского края оказались не готовы к пропуску дождевого паводка. На многих подтопленных территориях ливневки отсутствуют, поэтому по поручению губернатора там стали рыть водоотводные каналы. В дальнейшем их закрепят в генпланах прибрежных городов.

А чтобы минимизировать последствия возможных подобных ситуаций, необходимо заранее расчищать русла рек. На эти цели из бюджета региона в этом году выделили 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Из 29 наиболее подверженных наводнениям муниципальных образований, обозначили потребность только девять. Заявки на участие в программе направили Апшеронский, Абинский, Северский, Крымский и Белореченский районы, а также Сочи, Новороссийск, Геленджик и Армавир. Остальные считают, что на их территории отсутствует необходимость проведения данных мероприятий. Пока есть время, предлагаю срочно организовать обследование русел рек и подать в министерство соответствующую заявку. В свою очередь, министерство готово оказать содействие при подготовке обосновывающих документов", – отметил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Андрей Алексеенко также напомнил о поручении губернатора Вениамина Кондратьева поставить на кадастровый учет все ливневые канализации, водоотводные каналы.

"Главы районов, до конца месяца эти объекты должны находиться на кадастровом учете. К сожалению, паводки наносят ущерб. Создают угрозу жизни и здоровью граждан. Если эти работы не будут выполнены, вы будете нести персональную ответственность за возможные последствия", – заключил первый вице-губернатор.