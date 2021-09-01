02 Сентября 2021
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Экономика В России За рубежом
нефтедобыча (2014) | Фото:

Выйти на докризисный уровень добычи нефти Россия сможет к маю 2022 года

Страны ОПЕК+ не стали менять принятый в июле план по восстановлению добычи нефти, который предполагает ее рост на 0,4 млн б/с в месяц с августа, сообщает ТАСС.

Договоренности сохраняют свои действия. Россия сможет увеличить объем добычи примерно на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к августу в сентябре и октябре. Полностью восстановить объемы и выйти на докризисный уровень РФ сможет к маю 2022 г., если ОПЕК+ не примет новые условия соглашения.

В период пандемии коронавируса Россия сократила добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ состоится 4 октября.

Как сообщало Накануне.RU 12 августа Вашингтон обратился к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на фоне роста цен на автомобильное топливо. Сначала эту позицию Белого дома озвучила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки, а затем и сам Джо Байден.

Примечательно, что США не являются участником сделки.

Россия является участником сделки ОПЕК+, заключенной в прошлом году в момент максимального за многие годы снижения спроса на нефть и, соответственно, цен на нее. Участники сделки, ключевые из которых – Россия и Саудовская Аравия, договорились о распределенном снижении добычи нефти на период низких цен. Сейчас ОПЕК+ периодически увеличивает квоты на добычу.

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Теги: ОПЕК+, сокращение добычи нефти, сделка, восстановление добычи нефти



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Ранее 29.08.2021 14:08 Мск Страны ОПЕК+ могут пересмотреть условия сделки и отказаться от роста добычи


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