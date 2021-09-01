Сергей Лавров прибыл в Екатеринбург

Сегодня вечером, в Екатеринбург прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Информация о том, что спецборт министра иностранных дел приземлился в Кольцово появилась сразу в нескольких новостных пабликах города, передает корреспондент Накануне.RU.

Официального подтверждения этих сведений в данный момент нет. Изначально сообщалось, что Лавров прилетит в Екатеринбург 2 сентября.

По предварительным данным, в Екатеринбурге Лавров проведет ряд встреч, в том числе с главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным и руководителем компании "Сима Ленд" Андреем Симановским.