Бывший схиигумен Сергий стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы

Бывший схиигмен Сергий (он же Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Ранее в рамках этого уголовного года был задержан сторонник Сергия Всеволод Могучев. Источник издания сообщает, что отец Сергий был организатором экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и другие группы.

Напомним, что ранее Всеволод был признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и получил 15 суток административного ареста. За день до этого Могучева отпустили из спецприемника, в котором тот провел 45 суток с учетом других арестов. В связи с этим в Свердловский областной суд поступило ходатайство адвоката Михаила Толмачева, в котором он отказался от поданной жалобы и попросил прекратить по ней производство, что и было сделано.

В конце января все видео с выступлениями бывшего схиигумена Сергия были удалены с канала его помощника на YouTube. Это произошло, когда Всеволод Могучев уже находился под арестом.

На днях суд в очередной раз продлил арест бывшему схиигумену - до 10 февраля 2022 года. Дело передано в Измайловский районный суд Москвы, хотя процесс могли перенести в суд Верхней Пышмы, на чем и настаивала защита.