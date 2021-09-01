01 Сентября 2021
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Происшествия Центральный ФО Московская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Врио начальника ИВС в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Исполняющему обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в августе сбежали арестанты, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, по поручению врио начальника обвиняемые по одному уголовному делу были помещены в одну камеру. В результате у них появилась возможность общаться между собой, вырабатывать позицию своей защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела, а в дальнейшем и его рассмотрения в суде, а также разработать план побега из-под стражи. Кроме того, в эту камеру незаконно был перемещен Александр Мавриди.

Также обвиняемый допустил оставление в открытом виде так называемых "кормушек" - дверей камер для передачи продуктов питания. Во время допроса врио начальника изолятора признал свою вину. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой. Четверых беглецов удалось поймать. На свободе остается Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

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Теги: истра, заключенные, побег



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