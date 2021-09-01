01 Сентября 2021
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Политика В России
Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова на митинге в поддержку Фургала 08.08.20. (2020) | Фото: T.me/vehernij_habarovsk / Telegram-канал &quot;Вечерний Хабаровск&quot;

Сенатор Грешнякова подала в суд на Жириновского и телеканал "Дождь"*

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова подала заявление в Никулинский районный суд Москвы на Владимира Жириновского и телеканал "Дождь"* (*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюстом РФ). Грешнякова хочет взыскать с ответчиков миллион рублей.
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Телеканал, впрочем, Грешнякова хочет привлечь к ответственности только как площадку, распространившую заявления лидера ЛДПР – от "Дождя"* она требует опровержения информации.

Основная претензия к Жириновскому, лидеру партии, в которой Грешнякова долгое время состояла.

"Своим решением не оставлять безнаказанным факт лжи, просто ещё раз напоминаю, что я сильная и порядочная женщина, уважающая себя, в политике такие тоже бывают. <…> Моральный вред, если он будет взыскан, направлю в детский благотворительный фонд", - написала Грешнякова в Instagram.

Недовольство сенатора вызвали слова Жириновского о том, что Грешнякова, якобы, собирала средства на адвокатов для однопартийца и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а потом растратила их на свои нужды.

"Прошу также политологов остановиться и не делать из моего иска конспирологические выводы, как этот инцидент будет способствовать росту рейтинга одних персон и антирейтинга других", - добавила Грешнякова.

В апреле этого года Грешнякова объявила о выходе из ЛДПР, объяснив свое решение позицией, которую заняло руководство регионального отделения либерал-демократов (читай Михаил Дегтярев). По мнению Грешняковой, в отделении предали Фургала и перестали его защищать (примечательно, что сам Фургал, из ЛДПР не выходил). Некоторые попытались обвинить Грешнякову в преследовании собственной прагматичной цели: партия собиралась поддержать на досрочных выборах губернатора Дегтярева, и сенатор могла попробовать побороться за главный пост в крае только как самовыдвиженец или представитель другой партии. Но, в итоге, на выборы губернатора она не пошла.

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Теги: елена грешнякова, суд, владимир жириновский, лдпр, сергей фургал



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