01 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

Экс-начальника службы спасения Челябинска заподозрили в смертельном ДТП

В Челябинской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся. В результате ДТП один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла поздно вечером 27 августа на 202 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурмениво-Магнитогорск на территории Агаповского района. По предварительным данным, водитель совершил наезд на двух пешеходов, шедших по проезжей части в попутном направлении транспортных средств. После ДТП мужчина скрылся. В результате наезда 70-летний мужчина погиб. Женщина 35-40 лет была госпитализирована госпитализирована.

В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен.

"С помощью камер фотовидеофиксации был установлен предполагаемый автомобиль, который добирался до Челябинска поселковыми дорогами. Благодаря принятым мерам, 28 августа, около 8 утра, был установлен водитель, мужчина 1966 года рождения, житель города Челябинска, управлявший автомобилем Renault Koleos, который совершил наезд на пешеходов", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщают СМИ, водителем оказался бывший руководитель Челябинской городской службы спасения Александр Рымарев.

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Теги: Александр Рымарев, ДТП, пешеход,



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