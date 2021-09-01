01 Сентября 2021
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психиатрическая больница, психбольница (2016) | Фото: kquest.ru

В Тобольске санитара психбольницы будут судить за избиение подростка в стационаре

В Тобольске будут судить 46-летнего санитара психбольницы, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего пациента, находившегося на обследовании в стационаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

По информации суда, побои потерпевшему санитар нанес вместе с другим пациентом. Избиения проводились с 20 октября по 16 ноября.

В результате у пострадавшего оказались переломаны 14 ребер, разорвана селезенка и отбиты почки. Молодой человек впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие парню срочную операцию. Родственники избитого обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

"В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщили в суде.

Добавим, что санитар ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

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Теги: санитар, психбольница, пациент, побои



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