В Тобольске санитара психбольницы будут судить за избиение подростка в стационаре
В Тобольске будут судить 46-летнего санитара психбольницы, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего пациента, находившегося на обследовании в стационаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.
По информации суда, побои потерпевшему санитар нанес вместе с другим пациентом. Избиения проводились с 20 октября по 16 ноября.
В результате у пострадавшего оказались переломаны 14 ребер, разорвана селезенка и отбиты почки. Молодой человек впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие парню срочную операцию. Родственники избитого обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.
"В отношении второго участника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство", - сообщили в суде.
Добавим, что санитар ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.