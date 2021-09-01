Результаты голосования в коронавирусных больницах будут передавать в избиркомы дистанционно

Центризбирком при необходимости готов организовать временные избирательные участки в коронавирусных больницах. Но в состав таких избиркомов могут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, то есть врачи и другие мед работники, вспомогательный персонал, сообщил зампред Центризбиркома России Николай Булаев.

При этом бюллетени и протоколы из таких больниц выносить не будут, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Протоколы участковой комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании, добавил Булаев.