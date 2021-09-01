01 Сентября 2021
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Общество В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Вступили в силу уточняющие антиникотиновые правила

Сегодня вступили в силу три приказа Минздрава, которые уточняют антиникотиновые правила. Первый приказ определяет, как должен выглядеть знак, запрещающий курить, второй - список документов для подтверждения совершеннолетия при покупке таких изделий, третий (совместный с Минстроем) - требования к местам для курения на улицах и в помещениях.

Основное уточнение в том, что требования, которые существенных изменений не претерпели, теперь распространяются не только на табачную продукцию, но и на любые никотиновые изделия и кальяны. Ведь на рынке появилась масса устройств, которые позволяют потреблять никотин без дыма и даже без табака.

Закон, который приравнял к сигаретам вейпы, кальяны и прочие курительные товары, был принят в прошлом году. Антитабачное законодательство в России принимается в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе с табаком, принятой ВОЗ в 2003 году.

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Теги: табак, никотин, сигареты



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