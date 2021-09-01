Досрочно на выборах депутатов Госдумы уже проголосовали почти 8 тысяч россиян

По данным Центризбиркома, на 31 августа на выборах депутатов Госдумы VIII созыва досрочно проголосовали уже 7717 избирателей в 10 регионах, где есть труднодоступные местности. Также в это число вошли 1279 человек, проголосовавших на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Чтобы каждый гражданин России смог проголосовать, наши коллеги преодолевают огромные расстояния, на любых видах транспорта, включая гужевой. Огромная благодарность вам и низкий поклон. Мы знаем, в каких сложных условиях вы работаете, доблестно, ответственно и с большим желанием исполняя свой долг", - заявила председатель комиссии.